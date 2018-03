Mesquita desaba e mata sete pessoas no oeste da China

Sete pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas no desabamento de uma mesquita em construção na província chinesa de Qinghai (oeste), onde vivem minorias étnicas de religião muçulmana. A agência de notícias Xinhua informou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas no incidente. Segundo as equipes de resgate, o número de mortes pode aumentar, já que várias pessoas podem estar presas sob os escombros. O desabamento aconteceu em uma localidade em que vivem mais de 18 mil membros da minoria étnica Hui.