Mesquita é atacada nos Estados Unidos Diversos vândalos romperam os encanamentos do Centro Islâmico de Columbus, em Ohio, deixando o local inundado. Eles destruíram diversos exemplares do Corão, alguns dos quais foram deixados no estacionamento. "Acredito que isto faça parte dos crimes de ódio racial os quais passamos a sofrer após os atentados de 11 de setembro", declarou Mohammed Shareef, presidente da Fundação Islâmica do Centro de Ohio, que faz parte do local atacado. "A situação está mais calma, mas parece estar havendo uma nova onda."