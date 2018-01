Mesquita francesa é alvo de incêndio criminoso Um incêndio criminoso danificou uma mesquita no leste da França, destruindo uma porta de madeira e estragando a entrada do templo islâmico, informaram policiais e funcionários da mesquita. Investigações preliminares mostraram que foi ateado fogo numa lata de lixo posicionada em frente à porta da mesquita situada na cidade de Annemasse, na região francesa de Haute-Savóia, informou a polícia. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da ação. Templos e cemitérios muçulmanos têm sido alvo de ataques de vândalos em meio a uma escalada de crimes de ódio na França que vem afetando principalmente templos judaicos. A violência aumentou nos últimos anos, coincidindo com a elevada tensão entre israelenses e palestinos no Oriente Médio.