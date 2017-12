Mesquita onde está enterrado pai de Saddam atacada à bomba Uma bomba explodiu nesta terça-feira no interior de uma mesquita onde está enterrado o pai do ex- presidente iraquiano Saddam Hussein em Tikrit, 170 quilômetros ao norte de Bagdá, informaram fontes policiais. O templo ficou danificado pela explosão, ocorrida apenas uma semana depois do ataque contra o santuário venerado pelos xiitas em Samara, ao norte de Bagdá, que originou numerosos episódios de violência sectária no país.