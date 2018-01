Mesquitas francesas são violadas no começo do Ramadã Duas mesquitas francesas foram profanadas e uma delas danificada por um incêndio criminoso, coincidindo com o começo do Ramadã, o mês sagrado para o islamismo. Segundo autoridades, os bombeiros verificaram que o fogo começou em vários lugares da mesquita de Quimper, no noroeste do país durante a madrugada deste domingo, o que indica que se trata de um incêndio proposital. A rápida intervenção dos bombeiros, alertados por um vizinho, permitiu limitar os danos à mesquita, em cujos muros foram pintadas várias suásticas. É "um ato de agressão contra a comunidade muçulmana" de Quimper, que está "bem integrada", comentou um funcionário da prefeitura, ao condenar o ocorrido. Em Carcassonne, no sul do país, os muros de uma mesquita amanheceram cobertos de dezenas de suásticas e de frases racistas ou contra o Islã. O responsável pela segurança da região, Thierry Senichault, disse à televisão i-Tele que as autoridades levam "a sério" o que aconteceu e que acompanharão "atentos" a segurança dos lugares de culto. Uma investigação foi aberta para determinar a autoria dos fatos, mas até o momento não há nenhuma pista.