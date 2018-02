Meta é "prender ou matar" líder xiita radical, diz general O clérigo radical Muqtada al-Sadr, principal instigador da revolta xiita contra a ocupação do Iraque, atendeu a uma exigência das forças americanas e liberou as delegacias de polícia e prédios públicos das cidades de Najaf e Karbala que estavam sob ocupação de seu exército particular, a milícia al-Mahdi. Tropas dos EUA já se aproximam de Najaf, onde acredita-se que al-Sadr esteja refugiado. Segundo o mais alto oficial americano no Iraque, general Ricardo Sanchez, ?a missão das forças americanas é matar ou prender Muqtada al-Sadr?. Iraquianos aliados aos EUA vêm negociando tanto com os sunitas sublevados em Faluja quanto com os xiitas de al-Sadr, numa tentativa de pôr fim às duas rebeliões. Tropas americanas reforçam os efetivos em ambos os focos de conflito e ameaçam desfechar novos ataques se as conversações falharem.