Metade do mundo viverá em cidades até o fim de 2008, diz ONU Até o final do ano, pela primeira vez na história mais de metade da população mundial viverá em cidades, segundo relatório divulgado na terça-feira pela ONU. O estudo estima que até 2050 haverá 6,4 bilhões de habitantes nas cidades, quase o dobro dos 3,3 bilhões atuais. Nesse período, a população total deve passar de 6,7 para 9,2 bilhões de pessoas. As regiões mais desenvolvidas do mundo -- Europa, América do Norte e Oceania -- já têm uma população majoritariamente urbana, assim como América Latina e Caribe. África e Ásia, onde se concentra a maior parte da humanidade, ainda têm uma maior população rural do que urbana (numa proporção de 60-40 por cento). A expectativa é de que a população rural do mundo comece a declinar dentro de uma década, aproximadamente, e caia dos 3,4 bilhões contabilizados em 2007 para 2,8 bilhões em 2050. Alguns países, como a Índia -- onde ficam duas das maiores metrópoles do mundo, Mumbai e Délhi, com respectivamente 19 e 18,8 milhões de habitantes em 2007 -- pretendem reduzir a urbanização com incentivos ao desenvolvimento de áreas rurais. Mas, apesar dos desafios que a urbanização representa para os governos, Hania Zlotnik, diretora da Divisão de População da ONU, disse a jornalistas que o crescimento das cidades costuma ser um sinal de dinamismo econômico, e que os governos deveriam saber disso. Até 2025 devem surgir mais oito "megacidades" (com mais de 10 milhões de habitantes), o que representa novos desafios, especialmente no campo da saúde pública, segundo Zlotnik, Na Ásia, de acordo com ela, a população urbana deve superar a rural entre 2020 e 2025, enquanto na África isso ocorrerá entre 2045 e 2050. Cerca de 40 por cento da população da China já vive em cidades, e em 2050 devem ser 70 por cento -- ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas em áreas urbanizadas daquele país, o mais populoso do mundo. Até 2025, a próspera Shenzhen, vizinha a Hong Kong, deve atingir 10,2 milhões de habitantes, tornando-se a terceira megacidade chinesa, junto com Pequim e Xangai, segundo projeções da ONU. A Índia, segundo país mais populoso, tem atualmente apenas 29 por cento de seus habitantes em áreas urbanas. Até 2050, devem ser 55 por cento. "A Índia deve se urbanizar bem menos do que a China, e portanto espera-se que permaneça como o país do mundo com a maior população rural", disse Zlotnik. Mas o país também terá duas novas megacidades até 2025, junto com as atuais Mumbai e Délhi. Calcutá deve atingir 20,6 milhões de habitantes, e Chenai (Madras) chegará a 10,1 milhões, sempre segundo os cálculos da ONU. Até 2025, deve haver 27 megacidades no mundo, e na Europa só Paris vai entrar na lista, com a cifra mínima de 10 milhões de moradores. Das 19 megalópoles atuais, só duas (Moscou e Istambul) ficam na Europa. A Grande Tóquio deve continuar sendo a cidade mais populosa do mundo -- os 35,7 milhões de habitantes do último censo devem chegar a 36,4 milhões dentro de 17 anos. A África atualmente tem apenas uma megalópole, o Cairo. Kinshasa (Congo) e Lagos (Nigéria) devem entrar na lista até 2025.