Metais básicos operam em queda e cobre atinge menor nível em seis semanas

"O cobre está caindo está manhã em meio a recomendações de vendas por parte de consultorias", diz a analista de metais básicos Dee Perera, da Marex Spectron. No médio prazo, as perspectivas para o cobre não são claras. "Os fundamentos de longo prazo são fortes, na nossa visão, mas no curto prazo o cenário é turvo, especialmente ao entramos no verão, quando a atividade industrial na China desacelera", afirma em nota a gestora Investec.

Os outros metais básicos também operavam em queda. O alumínio recuava 0,9%, para US$ 1.738,50 a tonelada. O zinco perdia 1,0%, a US$ 2.151,00 a tonelada. O níquel tinha baixa de 1,2%, a US$ 12.850,00 a tonelada. O chumbo caía 0,6%, a US$ 1.940,00 a tonelada. E o estanho registrava retração de 0,6%, a US$ 15.500,00 a tonelada.

Na Comex, divisão de metais da Nymex, o cobre para julho recuava 0,79%, a US$ 2,7050 a libra-peso. Fonte: Dow Jones Newswires.