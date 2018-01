Metrô de NY só deve voltar até o meio da tarde O serviço do metrô só deve ser restabelecido dentro de 6 a 8 horas na cidade de Nova York, após a retomada total da distribuição de eletricidade, disse esta manhã uma autoridade responsável pelo transporte à agência Dow Jones. O serviço de ônibus continua concentrado apenas nos 63 principais corredores nova-iorquinos e, até por volta das 8h30 locais (9h30 em Brasília), somente um quarto das linhas de ônibus haviam entrado em operação. No mesmo horário, o jornal New York Times informava a seus leitores on-line que o fornecimento de eletricidade já havia sido restaurado em partes do Bronx, no sudeste da cidade, e em outras áreas de Manhattan ao sul do Central Park, incluindo Times Square e partes do Brooklyn, e também no oeste do bairro de Queens, em Staten Island e em partes do estado de New Jersey. Pontes e túneis já haviam sido reabertos nos dois sentidos, exceto no túnel Lincoln, e o tráfego na metrópole continuava lento. Para ler sobre o blecaute: Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Sobrecarga pode ter causado o blecaute Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Este é mais um de uma longa série de blecautes Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte Em meio ao blecaute, prefeito pede cuidado com o calor Nosso repórter conta como estão as ruas de Nova York Quatro reatores nucleares fechados pelo blecaute nos EUA Blecaute faz Nova York lembrar 11 de setembro Raio foi a causa do blecaute, dizem autoridades