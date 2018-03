Metrô de Pequim inaugura três linhas às vésperas de Jogos Olímpicos

Até 1.425 passageiros poderão andar em cada um dos trens das três linhas de metrô inauguradas nesta sexta-feira em Pequim, que se somam às cinco já existentes, e pretendem aliviar o tráfego e a poluição durante os Jogos Olímpicos de agosto. Com apenas 4,5 quilômetros, uma das linhas leva ao local das principais instalações olímpicas, embora só vá poder ser utilizada por participantes e espectadores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos até que terminem ambos os eventos. A linha 10 percorre parte do terceiro anel de circunvalação ao longo de 25 quilômetros, enquanto a terceira das linhas inauguradas une, em 20 minutos, o centro da cidade ao recém inaugurado terminal 3 do aeroporto de Pequim. Segundo as estimativas oficiais, cerca de 30 mil passageiros viajarão por dia nesta última linha durante os Jogos de Pequim, que serão realizados entre 8 e 24 de agosto. A ampliação do metrô pequinês custou um total de US$ 3,2 bilhões, e estenderá seu percurso dos atuais 142 quilômetros para 200, destacou nesta sexta Zhou Zhengyu, subdiretor do Comitê de Comunicações de Pequim. A abertura das três novas linhas chega na véspera da entrada em vigor de várias medidas destinadas a blindar a cidade perante possíveis ataques e aliviar a poluição. Pequim calcula que, com as restrições ao uso dos automóveis, a rede de metrô da cidade transportará diariamente até 5,7 milhões de pessoas durante os Jogos Olímpicos, em comparação com os 3,5 milhões que usam o metrô hoje.