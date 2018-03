Metrô de Washington terá detector de armas biológicas O metrô de Washington será o primeiro em todo o mundo a receber detectores de armas biológicas e químicas, informou hoje o jornal The Washington Post. A direção do metrô pediu US$ 190 milhões ao governo para instalar os sensores em todas as estações. Segundo o jornal, já existem equipamentos especiais sendo testados secretamente em pelo menos dois terminais. "O programa denominado Protect será agora estendido às demais estações", sustenta o diário americano. Mais de 40% do funcionalismo federal americano usa o metrô de Washington para ir ao trabalho. Leia o especial