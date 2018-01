"Meu filho não tem o sangue desse homem", diz mãe de brasileiro O envolvimento do brasileiro Saul dos Reis Júnior, de 24 anos, num caso de estupro que terminou com a morte da americana Christina Long, de 13 anos, é "uma coincidência terrível" com o passado do pai adotivo do rapaz, segundo disse hoje a mãe dele, Silviane Arruda. "Meu filho não tem o sangue desse homem", afirmou Silviane, separada do primeiro marido há quase 20 anos. A divulgação de informações de que Saul Portes dos Reis, de 55 anos, enfrenta várias acusações de estupro de adolescentes no Brasil levou Silviane a revelar que o rapaz não é seu filho natural e foi adotado quando tinha apenas sete dias de vida. Silviane está casada atualmente com Isaías Arruda, dono de um restaurante em Port Chester, no estado de Nova York, onde eles, que têm mais dois filhos, são muito benquistos. Ela contou hoje que a adoção foi mantida em segredo em sua família até Reis ser acusado de matar a garota, que conhecera pela Internet. "Decidimos contar porque sabíamos que isso poderia ser revelado e haveria a possibilidade de relacionarem o que aconteceu com ele e o que houve com aquele que, por respeito, dizemos que é seu pai. Mas meu filho não tem contato com ele desde os 3 ou 4 anos de idade, desde que nos separamos por causa daquelas acusações, e só o viu rapidamente, disse a mãe. Reis está detido no Centro Correcional de Bridgeport, em Connecticut, desde o dia 19, quando levou a polícia até onde escondera o corpo de Christina, à beira de um córrrego em uma estrada vicinal perto de Greenwich, cidade no mesmo estado, onde ele morava. Nas conversas telefônicas de 15 minutos que vem tendo com o filho diariamente, Silviane, que é evangélica, diz que fala "apenas do amor de Jesus". Por orientação do advogado de defesa, James Lenihan, eles não comentam nada sobre o crime. Para ela, o envolvimento de Reis na morte da garota não tem explicação. O rapaz é casado há dois anos e Tatiana, sua mulher, teve um câncer no ano passado. "Ele estava muito estressado e talvez tenha procurado a garota como uma válvula de escape", pensa Silviane. "Foi um acidente, ele vai ter de pagar de alguma forma, mas Jesus perdoa." Desde que ele saiu para encontrar-se com Christina, no dia 17, num shopping de Danbury, em Connecticut, Silviane só viu o filho durante os poucos minutos em que o acusado esteve na corte federal de Bridgeport, sexta-feira passada, para uma audiência que acabou suspensa. A audiência foi adiada para o dia 31, porque Reis passou a enfrentar outro problema com as leis americanas: o Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados Unidos (INS) apresentou pedido para detê-lo, sem fiança, porque ele vive ilegalmente no país desde os 12 anos de idade. Na apresentação do rapaz perante o tribunal, na semana passada, seria definido se ele continuaria detido ou poderia ser solto com pagamento de fiança pela única acusação formal que enfrentava até então - a de usar a Internet, um servço interestadual, para seduzir menor. Apesar de, segundo a polícia, Reis ter confessado a investigadores que estrangulou Christina acidentalmente, enquanto mantinham relações no carro dele, até hoje não havia denúncia formal de homicídio contra ele. A polícia descobriu que Christina mantinha um site na Internet com textos e fotografias em que se mostrava como uma moça mais velha e sensual. O advogado James Lenihan pretende apoiar-se nesse fato para conduzir a defesa de Reis. "Há uma linha tênue, que não queremos ultrapassar, entre defender o rapaz e destruir o caráter de uma menina que foi morta", salientou Lenihan. "Não queremos jogar pedra numa menina ? que não era tão menina assim. Era, por assim dizer, as duas faces de Eva."