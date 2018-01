Mexicanos aguardam as eleições para escolher sucessor de Fox O dia antes das eleições nas quais será eleito o futuro presidente do México foi de calma, e hoje teve a novidade que os professores que desde maio se manifestam em Oaxaca não boicotarão a jornada eleitoral em seu estado. Os últimos preparativos antes de eleições para as quais 71,3 milhões de mexicanos (52% de mulheres e 48% de homens) foram convocados ocorreram com tranqüilidade, o que contrasta com o clima tenso da campanha eleitoral, que durou mais de cinco meses. Hoje terminou o histórico recebimento do voto dos mexicanos no exterior, autorizado para estas eleições pela primeira vez e limitada à escolha do presidente. O número de mexicanos registrados para exercer este direito foi baixo e os votos não serão decisivos, mas os que participaram (cerca de 80% dos 40.876 inscritos em 80 países) são os primeiros a fazer parte da escolha a partir do exterior. Em relação aos preparativos, a titular da Promotoria Especializada para Atendimento de Delitos Eleitorais (Fepade), María de los Angeles Fromow, disse hoje que foram instalados módulos de atendimento nos 300 distritos eleitorais em que o país está dividido. A Fepade, subordinada à Procuradoria Geral da República, é a dependência que atenderá as denúncias dos partidos e dos cidadãos durante o dia de amanhã. Este órgão lançou campanhas de conscientização com lemas como "você decide o voto, não o venda", e informou as pessoas sobre como denunciar as irregularidades que podem acontecer amanhã nas 130.500 mesas eleitorais que devem ser instaladas a partir das 8h (10h de Brasília). Talvez o acontecimento mais positivo do dia tenha sido o que surgiu em Oaxaca, estado do sul do México, onde professores que ameaçavam boicotar a eleição desistiram do plano. O líder do Sindicado Nacional de Trabalhadores da Educação (SNTE), Enrique Rueda, informou que não há previsão de prejudicar a votação, mas houve o pedido de um voto de castigo contra o Partido Revolucionário Institucional (PRI) e o Partido de Ação Nacional (PAN), por não atender suas reivindicações. O PRI governa em Oaxaca e o PAN, partido de Fox, é o responsável pelo Governo federal. Amanhã, serão mobilizados 913.000 responsáveis nas mesas eleitorais, que atenderão os milhões de mexicanos convocados às urnas. A segurança e a ordem estarão asseguradas por cerca de 340.000 agentes, enquanto o desenvolvimento da votação será acompanhado de perto por 693 observadores internacionais e 24.764 nacionais. Além das 500 cadeiras da Câmara dos Deputados e das 128 do Senado, haverá a renovação dos Governos em quatro estados (Morelos, Guanajuato, Jalisco e Distrito Federal), e em mais de cem Prefeituras. Os primeiros resultados da disputa começarão a aparecer a partir das 20h (22h de Brasília) através do Programa de Resultados Eleitorais Preliminares (PREP), controlado pelo Instituto Federal Eleitoral (IFE). O processo durará algumas horas, mas, antes de terminar às 23h (1h de Brasília), deve ser divulgado, se a margem de diferença entre o primeiro e o segundo for suficientemente aberta e permitir uma "contagem rápida", isto é, uma mostra estatística de 7.636 mesas eleitorais que indicaria possíveis tendências eleitorais definitivas. Ao contrário das pesquisas de boca-de-urna, que são feitas com a opinião das pessoas na saída da votação, as "contagens rápidas" vêm das atas de apuração das mesas eleitorais selecionadas.