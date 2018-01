Mexicanos criticam proposta dos EUA para deportação Grupos de defensores de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos criticaram a proposta do governo americano, que quer deportar os ilegais diretamente para suas cidades de origem, em vez de deixá-los na fronteira do México. Um programa similar implementado em meados da década de 90 foi suspenso devido a objeções dos mexicanos. O secretário de Segurança Interna dos EUA, Tom Ridge, e o secretário de Interior do México, Santiago Creel, disseram no fim da noite de sexta-feira acreditar que um acordo de repatriação entre os dois países será fechado em meados do ano. Segundo Ridge, a proposta evitará mortes de imigrantes e servirá para coibir a ação de contrabandistas. Entretanto, os poucos detalhes divulgados sobre o plano dificultam a obtenção de um acordo definitivo, devido à preocupação das autoridades mexicanas sobre sua soberania e às queixas dos imigrantes. A diferença de opinião entre mexicanos ficou evidente na noite de sexta, quando Creel lembrou que os imigrantes não poderiam ser levados à força a suas cidades de origem. "Isso deve ser voluntário", comentou.