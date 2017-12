Mexicanos prostestam contra alta dos preços Na primeira grande manifestação no mandato do atual presidente mexicano, o conservador Felipe Calderón, dezenas de milhares de pessoas tomaram na quarta-feira as principais ruas da Cidade do México para protestar contra os altos preços e exigir aumentos salariais. O estopim da manifestação foi o aumento, em dezembro, do preço da "tortilla" de milho, alimento básico para os mexicanos, principalmente das famílias pobres. Organizações camponesas e sindicais convocaram o protesto. Verónica Velasco, apresentadora de televisão, leu uma declaração convocando um acordo nacional, tendo como eixo a defesa da soberania nacional, alimentícia e energética, assim como do salário e do emprego. O documento, apoiado por todas as organizações que convocaram a manifestação, destaca a necessidade de democratizar a economia e superar a estagnação econômica. Durante o protesto, os manifestantes gritaram palavras de ordem como "menos PAN (sigla do Partido Ação Nacional, de Calderón, e também "pão" em espanhol) e mais ´tortilla´". A manifestação foi pacífica, e vigiada de perto pela polícia. É a primeira vez, desde que Calderón assumiu o poder, em 1 de dezembro, que sindicalistas, camponeses e outras organizações populares tomam o Zócalo (praça principal da capital) depois dos protestos políticos da oposição. López Obrador As organizações sindicais e camponesas não permitiram que o ex-candidato esquerdista Andrés Manuel López Obrador discursasse na concentração. O líder da União Nacional de Trabalhadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, se mostrou decepcionado. Ele disse que "esperava um contingente maior" na praça, que pode receber 300 mil pessoas. A manifestação começou a perder apoio após o anúncio de que López Obrador queria discursar. Grupos ligados ao Partido Revolucionário Institucional (PRI) ameaçaram se retirar se o esquerdista subisse ao palanque. O ex-ministro do Trabalho e de Educação, Porfirio Muñoz Ledo, próximo a López Obrador, disse que as mobilizações "não funcionam a curto prazo" e que é necessária "uma greve geral" para mostrar o repúdio do povo à situação. No início do ano, os preços do milho, principal produto na alimentação dos mexicanos, dispararam. O principal motivo foi a alta dos preços internacionais, supostamente causada pela decisão dos Estados Unidos de destinar a safra do cereal para a produção de etanol. A alta provocou uma reação em cadeia em outros produtos, como ovos, leite e carne. Os mais atingidos pelos aumentos são os mais de 50 milhões de pobres. Cerca de 20 milhões vivem com menos de US$ 2 por dia.