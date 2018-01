Mexicanos protestam contra abertura do setor de petróleo

Estima-se que 65 mil pessoas se reuniram para o protesto na principal praça da capital. Cerca de 2,5 mil policiais foram mobilizados, mas não houve registro de incidentes de violência.

A marcha foi organizada pelo Partido da Revolução Democrática (PRD), oposição de esquerda ao Partido Revolucionário Institucional (PRI) do presidente Pena Nieto.

As reformas, que abrem a indústria de petróleo do México para os investimentos estrangeiros pela primeira vez em 75 anos, foram aprovadas no Congresso e ratificadas por uma maioria de estados mexicanos no final do ano passado.

As mudanças nas regras são apoiados por dois dos principais partidos do país, o PRI e o conservador Partido da Ação Nacional (PAN). Mas o PRD se opõe veementemente às reformas .

Muitos mexicanos têm orgulho da expulsão de empresas petrolíferas estrangeiras em 1938 pelo então presidente Lazaro Cárdenas. Um dos fundadores do partido de oposição, Cuauhtemoc Cardenas, é filho do ex-líder. "Todos os tipos de protesto são válidos", disse Cardenas à multidão durante o protesto, "incluindo a desobediência civil". Os investidores estrangeiros "estarão interessados em extrair a maior quantidade de petróleo possível no mais curto espaço de tempo", completou. O PRD quer realizar um referendo em 2015 para derrubar as medidas. Fonte: Dow Jones Newswires.