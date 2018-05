México anuncia morte do líder do cartel La Familia O governo do México disse hoje que o chefe do cartel do narcotráfico La Familia, do Estado de Michoacán, Nazário Moreno González, de apelido "El Chayo", foi morto em um confronto com a polícia. O porta-voz de segurança do governo federal mexicano, Alejandro Poiré, disse que os confrontos aconteceram na noite de quarta-feira e deixaram cinco policiais federais, três civis e três supostos traficantes mortos. As informações são da Associated Press.