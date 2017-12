México anuncia prisão de principais líderes do tráfico Autoridades mexicanas informam ter capturado dois dos principais líderes de uma das quadrilhas de tráfico de drogas mais temidas do país, homens que constam da lista de mais procurados nos dois lados da fronteira com os Estados Unidos. Efrain Perez e Jorge Aureliano Felix são ?os números um e dois na estrutura de comando do cartel Arellano Felix?, disse o procurador-geral Rafael Macedo de la Concha. Segundo ele, os dois dividiam o poder com o irmão mais novo da família Arellano Felix, depois da morte ou da prisão dos demais. ?A organização Arellano Felix agora está em ruínas?, disse Karen P. Tandy, administradora da DEA, órgão federal americano de combate às drogas. ?Um de seus líderes está preso, um está morto e, com essas prisões, dois dos vice-reis do crime serão levados à Justiça?, prossegue a declaração emitida por Tandy, em Washington.