México apreende 105 toneladas de maconha Forças de segurança do México apreenderam hoje 105 toneladas de maconha vindas dos EUA, na cidade de Tijuana, que faz fronteira com San Diego, na Califórnia. De longe, esta é a maior apreensão de drogas no país nos últimos anos. Militares e policiais apreenderam a droga em uma blitz em três locais próximos, depois de a polícia deter 11 pessoas após tiroteio, disse o general Alfonso Duarte Mujica.