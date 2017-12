México apreende uma tonelada de cocaína venezuelana A polícia mexicana apreendeu no aeroporto da Cidade do México cerca de uma tonelada de cocaína proveniente de Caracas, informaram na terça-feira fontes oficiais. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Promotoria mexicana informaram em comunicado que a droga estava escondida no forro de 25 valises. O peso aproximado de cada uma era de 40 quilos. A droga chegou da capital venezuelana no vôo 374 da companhia aérea Mexicana de Aviación. A SSP e a Promotoria informaram que não houve detidos. Mas começou uma investigação para descobrir os responsáveis. A droga foi posta à disposição do Ministério Público. Segundo as autoridades policiais, a apreensão foi a maior já feita no aeroporto internacional da Cidade do México, e a segunda maior do país nos últimos dois anos. "O Governo Federal reforça o seu compromisso com a sociedade de lutar contra qualquer manifestação do crime", acrescentou o documento. Em abril de 2006, as autoridades do México confiscaram uma carga de 5,5 toneladas de cocaína procedente da Venezuela. Foram detidos os dois pilotos que transportavam a droga. O governo do presidente mexicano, Felipe Calderón, iniciou uma cruzada contra o narcotráfico, enviando tropas a regiões conflituosas.