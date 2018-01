México: Calderón começa a montar governo O recém declarado presidente eleito do México, Felipe Calderón, começou a montar seu governo nesta quarta-feira enquanto seus apoiadores pediram aos partidários do candidato da esquerda, Andres Manuel Lopez Obrador, para que encerrem os protestos. Desde que o resultado parcial das eleições de 2 de julho apontou Calderón como vitorioso, milhares de eleitores de López Obrador estão engajados em denunciar supostas fraudes no pleito. Calderón teve uma série de encontros privados na manhã desta quarta-feira e marcou uma reunião com o atual presidente, Vicente Fox, para a tarde de hoje. No encontro, ambos irão discutir a transição governamental e o orçamento do próximo ano, informou o porta-voz de Fox, Ruben Aguilar. O porta-voz disse também que o presidente dos Estados unidos, George W. Bush, ligou para Fox nesta quarta-feira para parabenizá-lo pelo fim de um longo processo eleitoral. Bush também enfatizou ao seu colega mexicano a "força da democracia do México". Porém, as disputas retóricas e tensões que já duram semanas devem continuar, visto que Lopez Obrador jurou nunca aceitar a vitória de Calderón, além de ter dito que criaria seu próprio governo paralelo. "Não reconheço alguém que tenta agir como o chefe do executivo federal sem ter uma representação legítima e democrática, disse o candidato derrotado a milhares de partidários na praça central da Cidade do México, o Zócalo. A multidão, então, gritou a seu apoio: "Felipe, o povo não o quer!". Paz e unidade Grupos cívicos e organizações comerciais, assim como os bispos mexicanos da Igreja Católica, publicaram na edição desta quarta-feira do El Universal, principal jornal do país, anúncios que pediam paz e unidade após o fim da disputa eleitoral. Em uma entrevista na tarde de terça-feira à emissora de televisão mexicana Televisa, Calderón disse que poderá começar a formar seu governo "imediatamente", mas levará algum tempo escolhendo um gabinete. Ele afirmou que irá buscar "pessoas honestas (...), pessoas capazes, pessoas que são leais ao plano (administrativo) e ao México". Sempre confiante em uma eventual vitória, Calderón foi silenciosamente arquitetando planos para a transição logo após as eleições de 2 de julho. O Tribunal Eleitoral Federal rejeitou as alegações de Lopez Obrador de que houve fraude nas eleições e considerou Calderón o presidente eleito, com 233.831 votos a mais do que seu adversário (uma margem de 0,56%). A decisão não poderá ser apelada.