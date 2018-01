México: Câmara aprova reforma no sistema previdenciário A Câmara dos Deputados do México aprovou na quinta-feira, 22, apesar da oposição da esquerda, uma polêmica lei que permite que as pensões dos aposentados do Instituto de Segurança e Serviços Sociais para Trabalhadores do Estado (ISSSTE) sejam administradas como fundos privados. O presidente do México, Felipe Calderón, afirmou que a reforma da previdência será a mais importante mudança estrutural do país em "provavelmente uma década". A lei, aprovada num clima de protestos e após mais de quatro horas de discussões, "dá viabilidade financeira ao país", para Calderón. "A solvência a longo prazo do México deverá reduzir o risco-país. Em conseqüência, as condições de acesso ao crédito para trabalhadores e empresários vai melhorar", previu. A decisão da Câmara, que deverá ser ratificada pelo Senado, é "uma prova palpável de que podemos verdadeiramente chegar a um acordo além das diferenças políticas", apontou. Segundo o líder conservador, o passivo da Previdência equivale atualmente a 54% do Produto Interno Bruto (PIB) do México. No entanto, a nova lei vai economizar "mais de 20 pontos percentuais desse custo", afirmou. A reforma garante também os benefícios para "mais de 10 milhões de mexicanos", e permite que "o ISSSTE escape da quebra financeira", acrescentou. O Governo aportará ao fundo nos próximos três anos "mais de 8 bilhões de pesos (US$ 727 milhões)" para infra-estrutura e equipamentos, prometeu.