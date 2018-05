México captura suposto líder do cartel Los Zetas

Trevilla disse que policiais e soldados capturaram pepito no vilarejo de García, no Estado de Nuevo León. Trevilla afirmou que Sarabia, cuja idade não foi divulgada, é amigo de Miguel Angel Treviño, considerado o segundo homem mais importante no cartel, após Heriberto Lazcano.

Sarabia foi escoltado por soldados do exército nesta sexta-feira e apresentado em uma coletiva de imprensa na sede da promotoria. O olho esquerdo parecia inflamado por algum golpe ou soco recebido. O traficante coxeava ao caminhar, apertava a boca e fazia expressões de dor.

Em fevereiro do ano passado, o agente americano Jaime Zapata foi atacado a tiros e morto em San Luis Potosi quando dirigia em uma autoestrada. O agente dos EUA Victor Avila, que também estava no carro, ficou ferido. Trevilla disse que Sarabia foi capturado na quarta-feira sem o disparo de nenhum tiro. Ele é suspeito de ter ordenado ou ser o coautor de 50 execuções, a maioria de suspeitos de um cartel rival do narcotráfico. A polícia também acredita que Sarabia é suspeito de ter sequestrado pelo menos 20 empresários, que tiveram que pagar resgates para serem libertados.

Um suspeito mexicano, Julián Zapata, já foi capturado e extraditado aos EUA no caso da morte do agente norte-americano. Zapata se declarou inocente das acusações de homicídio e tentativa de homicídio. Guillermina Cabrera, chefe da unidade antidrogas da Procuradoria Geral do México, disse que a ordem de prisão contra Sarabia data de maio de 2011.

"Rainha do Pacífico" - Um juiz federal mexicano rechaçou, na quinta-feira, uma segunda tentativa de extradição de uma mulher que supostamente comandou um cartel da droga, Sandra Ávila Beltrán, para os Estados Unidos, onde ela enfrentaria acusações e julgamento por tráfico de cocaína aos EUA. Apelidada de Reina del Pacífico (Rainha do Pacífico), Sandra é acusada por um tribunal da Flórida de ter tentado enviar mais de 9 toneladas de cocaína aos EUA. A droga foi apreendida em um barco na costa mexicana em Manzanillo em 2011, no Pacífico. Mas Ávila enfrenta também outras acusações nos EUA, como a de que trafica desde 2007 a cocaína do México para a Flórida e outros estados.

Embora a extradição tenha sido rejeitada, Ávila permanece presa no Estado de Nayarit, onde aguarda julgamento por lavagem de dinheiro. Quando foi detida em 2007, a polícia disse que Sandra Ávila passou mais de uma década seduzindo sequestradores e narcotraficantes e tentando unir gangues mexicanas com colombianas. Ela seria o principal elo de ligação, acredita a polícia mexicana, entre o cartel de Sinaloa com o cartel Norte del Valle da Colômbia.

Nascida em 1960, Sandra Ávila é sobrinha de Miguel Angel Félix Gallardo, o El padrino, (O padrinho) do narcotráfico mexicano, que cumpre sentença de 40 anos de prisão no México por tráfico de drogas e assassinato do agente norte-americano Enrique Camarena, crime ocorrido no Estado de Jalisco. Ela foi casada duas vezes com policiais, que mais tarde entraram para o tráfico e foram mortos.

As informações são da Associated Press.