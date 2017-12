México captura traficante de drogas procurado nos EUA Autoridades do México anunciaram nesta sexta-feira terem capturado um grande traficante de drogas mexicano, Oscar Arriola Marquez, procurado nos Estados Unidos. O criminoso é acusado de tráfico cocaína e lavagem de dinheiro. Marquez foi preso na quinta-feira passada no estado de Chihuahua, no nordeste do país, onde sua organização era baseada. Arriola Marquez distribuía cocaína em Chihuahua e também possuía pontos no Arizona, Illinois, Carolina do Norte e Nova York, disse a agência de notícias do governo Notimex.