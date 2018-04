México confirma morte de ex-líder de cartel

O procurador federal Tomas Zerón disse que a identidade do ex-líder foi confirmada por impressões digitais. Embora ele tenha dito que novos testes continuarão para confirmar a identidade, o procurador afirmou que o governo tem 100% de certeza que desta vez Moreno foi morto.

O tiroteio aconteceu próximo ao centro agrícola de Apatzingán, no estado de Michoacán, o qual tem sido dominado pelo cartel Cavaleiros Templários via assaltos, mortes e extorsões.

Moreno liderou o cartel A Família até supostamente morrer após dois dias de conflitos com a polícia federal, em dezembro de 2010. Desde então, o cartel se transformou em um grupo ainda mais poderoso e ganhou o nome de Cavaleiros Templários.

No tiroteio de 2010, quando o governo do ex-presidente Felipe Calderón oficialmente declarou que Moreno estava morto, o corpo do ex-líder nunca foi visto em público. Desde então, moradores do estado de Michoacán insistiam que Moreno estava vivo. Fonte: Associated Press.