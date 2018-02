México: 'contagem rápida' dá vitória ao candidato do PRI Uma "contagem rápida" oficial feita pelo Instituto Federal Eleitoral (IFE) do México confirmou as previsões de boca de urna e mostrou que Enrique Pena Nieto, candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), será eleito presidente. Com isso, o antigo partido dirigente voltará ao poder 12 anos depois de ter perdido a Presidência pela primeira vez em seus 71 anos de história.