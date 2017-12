México dará proteção consular a imigrantes detidos nos EUA O governo mexicano disse na quinta-feira (hora local) que dará proteção consular aos imigrantes ilegais mexicanos detidos pelas autoridades americanas nas batidas em 17 estados e no Distrito de Columbia. As autoridades migratórias americanas detiveram esta semana 195 imigrantes ilegais do México, Honduras, El Salvador e Haiti, em 17 estados. Entre os 195, 152 são mexicanos. As prisões foram o resultado de uma investigação sobre uma empresa que contratava estrangeiros sem residência legal para oferecer serviços de limpeza a outras companhias. A Secretaria de Relações Exteriores (SRE) do México anunciou a sua "preocupação com o impacto da operação, direta ou indiretamente, nas comunidades mexicanas nos Estados Unidos". "Os consulados do México em Austin, Chicago, Denver, Dallas, Filadélfia, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Nova York, Omaha, Raleigh, San Antonio, San Diego, Santa Ana e a Seção Consular de Washington solicitaram acesso consular e estão entrando em contato com os detidos", afirmou a nota. A Chancelaria deu instruções a seus consulados para desenvolver "ações de proteção da integridade e garantir o respeito dos direitos humanos dos mexicanos afetados".