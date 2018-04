México: diretor de prisão é detido por ligação à gangue O diretor de uma prisão federal de segurança máxima no México, Francisco Javier Gómez Meza, foi detido e acusado de ter vínculos com gangues do narcotráfico, informou hoje a Secretaria de Segurança Pública do governo federal mexicano. Segundo a Secretaria, Gómez Meza foi detido devido a vínculos que possuía com o crime organizado quando era alto funcionário da procuradoria-geral.