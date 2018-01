México e China reforçam relações bilaterais A secretária de Relações Exteriores do México, Patricia Espinosa, e o dirigente chinês Li Changchun ratificaram a sua decisão de reforçar as relações bilaterais e buscar novas vias cooperação, informou a Chancelaria mexicana. A chanceler mexicana e o dirigente chinês se reuniram para analisar o estado das relações. Eles ressaltaram a importância de fortalecer os vínculos econômicos e comerciais, assim como de ampliar a cooperação educativa, cultural, técnica e científica. A ministra mexicana destacou a prioridade de manter vínculos com a China e ressaltou o Programa de Ação Conjunta 2006-2010, assinado em maio de 2006, na segunda reunião da Comissão Binacional Permanente. Changchun, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), está visitando o México para comemorar os 35 anos do estabelecimento das relações diplomáticas bilaterais. A China é o segundo maior parceiro comercial do México. No período janeiro-novembro de 2006, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de US$ 22,816 bilhões.