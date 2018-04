México e Guatemala também são atingidos por terremoto

Também hoje, o Haiti sentiu um novo abalo, de 6,0 graus na Escala Richter, de acordo com a Agência de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS). Não há informações sobre novos feridos no país, já arrasado por um terremoto de 7,0 graus ocorrido na terça-feira da semana passada, que deixou 75 mil mortos, segundo a Defesa Civil haitiana - autoridades, porém, falam em mais de 200 mil vítimas no Haiti.

Repórteres da agência de notícias Associated Press relataram que muitas pessoas correram para as ruas de Porto Príncipe ao perceberem os novos tremores nas construções em que estavam. O novo terremoto no Haiti ocorreu às 6h03 (hora local, 9h03 de Brasília), a 59 quilômetros a oeste de Porto Príncipe, numa profundidade de 22 quilômetros, informou o centro norte-americano. As informações são da Dow Jones.