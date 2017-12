México e Venezuela dizem que petrolíferas estão seguras Os governos do México e da Venezuela disseram na quarta-feira, 14, que suas instalações petrolíferas estão seguras, pouco depois de uma célula saudita da Al-Qaeda ter pedido a seus seguidores que atacassem os países que fornecem petróleo aos EUA. Venezuela, México e Canadá foram mencionados no artigo publicado na revista eletrônica da rede terrorista. "O Estado venezuelano tem seus órgãos de inteligência preparados para adiantar todas as investigações", disse o ministro venezuelano de Interior e Justiça, Pedro Carreño. No México, o governo alegou desconhecer a autenticidade da ameaça. "Não temos evidência da veracidade da informação", disse em comunicado a Presidência do país. "No entanto, estamos atentos." De acordo com a nota, a indústria petrolífera mexicana "está protegida permanentemente pelas secretarias de Defesa Nacional, Marinha e Segurança Pública, 24 horas por dia, 365 dias por ano". Um porta-voz da estatal petrolífera Pemex disse também que o país reforçou a segurança de suas plataformas no Golfo do México em 2005, em concordância com as normas internacionais. O México envia cerca de 1,4 milhão de barris de petróleo por dia aos EUA, seu principal parceiro comercial. A Venezuela, apesar de manter uma relação diplomática tensa com Washington, tem nos EUA seu principal comprador de petróleo.