México envia 1.500 soldados para fronteira com EUA O governo do México enviou mais 1.500 homens para a cidade de Ciudad Juarez, na fronteira com os Estados Unidos, onde os homicídios relacionados ao tráfico de drogas disparou nas últimas semanas. Os soldados vão começar a patrulhar a cidade amanhã, disse Enrique Torres Valadez, porta-voz da operação de segurança conjunta dos soldados e da polícia estadual em Ciudad Juarez. Um total de 2.500 homens chegaram na noite de ontem na cidade, que faz fronteira com a El Paso, no Texas (EUA), informou Torres, sendo que cerca de 1.000 deles irão substituir os que estavam no local.