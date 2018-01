México: Fox aceita marcha zapatista O presidente do México, Vicente Fox, aceitou nesta sexta-feira a realização de uma marcha dos líderes da guerrilha zapatista à Cidade do México, no final de fevereiro, desde que o ato seja concluído com a assinatura de um acordo de paz para Chiapas. "Estamos a favor da marcha porque esperamos um acordo de paz. Não devemos titubear agora que estamos próximos a um acordo de paz", disse Fox em Tuxtla Gutierrez, durante um almoço com empresários de Chiapas. A marcha, liderada pelo subcomandante Marcos, reunirá 24 comandantes do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), que irão à Cidade do México para exigir do Congresso a aprovação da lei sobre a autonomia indígena. A aprovação da lei dos direitos indígenas é uma das condições do EZLN para retomar as negociações de paz com o governo, suspensas desde 1996.