México: funcionários renunciam após incêndio em creche Dois funcionários do governo de Sonora, um Estado ao norte do México, cujas esposas são donas de uma creche onde 44 crianças morreram em um incêndio, pediram demissão dos cargos ontem, ao dizer que querem abrir caminho para a investigação da tragédia. Antonio Salido, diretor de finanças do departamento de infraestrutura do governo estadual, e Alfonso Escalante, secretário-assistente das granjas estatais, anunciaram suas renúncias em uma coletiva conjunta de imprensa, acompanhados pelas esposas.