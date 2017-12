México investiga rede de tráfico de brasileiros para os EUA Uma rede de tráfico de brasileiros sem documentos para os EUA que operaria no estado de Tamaulipas, no norte do México, está sendo investigada pela polícia mexicana. O Instituto Nacional de Migração (INM), a mais alta autoridade do setor no México, informou que a detenção de brasileiros migrantes ilegais teve este ano um aumento de 100% em relação a 2001. Enquanto em 2001 foram deportados 63 brasileiros, em 2002 já foram deportados 122, a maioria a partir da cidade de Reynosa, na fronteira norte-americana. Geralmente os brasileiros viajam para o México com um visto de turista, mas levam uma credencial de uma organização não-governamental de direitos humanos que os habilita a serem observadores desses direitos - o que não é permitido. Segundo a regulamentação local, se um estrangeiro tem visto de turista não pode ser monitor, para o que necessita de "uma permissão especial". Aparentemente, uma organização mexicana de direitos humanos está envolvida na rede de tráfico de brasileiros sem documentos.