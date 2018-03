México: Justiça ratifica vitória de Peña Nieto O Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário do México, máxima instância eleitoral mexicana, validou nesta sexta-feira os resultados das eleições presidenciais e declarou Enrique Peña Nieto presidente eleito do país. Peña Nieto levará de volta o Partido Revolucionário Institucional (PRI) à presidência mexicana. O PRI governou o México entre 1929 e 2000. O candidato das esquerdas mexicanas, Andrés Manuel López Obrador, rechaçou o resultado do tribunal e anunciou que prepara ações de desobediência civil. "Enrique Peña Nieto é o presidente eleito do México e governará de 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2018", disse o presidente do Tribunal, José Alejandro Luna Ramos.