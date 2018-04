México: membros de gangue matam rivais e fogem

O governador do estado de Nuevo Leon, Rodrigo Medina, disse que o diretor da prisão e três outros funcionários foram demitidos e estão sob investigação por supostamente ajudarem na fuga. Medina afirmou nesta segunda-feira que 30 presos escaparam no domingo, todos do Zetas, e que todos os mortos são do Gulf.

As duas gangues eram aliadas, mas se separaram em 2010 e desde então se enfrentam em Monterrey e outros locais. Medina ofereceu uma recompensa pela captura dos presos. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.