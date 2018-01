México muda códigos de área de telefones A partir deste sábado começam a valer os novos códigos de área do sistema telefônico do México. O sistema está sendo mudado pela primeira vez em 40 anos. O novo código de área para a Cidade do México será 55; o de Guadalajara será 33 e o de Monterrey será 81. No total, 401 cidades terão novos códigos de área. Os números de telefone passarão a ter oito dígitos.