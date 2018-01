México: Obrador tem pequena vantagem depois de 42% das urnas apuradas O candidato de esquerda Andrés Manuel López Obrador obteve uma vantagem de 2,62% na corrida à Presidência do México, depois de apurados 42,79% dos votos, anunciou nesta quarta-feira o Instituto Federal Eleitoral (IFE). No entanto, fontes do IFE afirmaram que a pequena diferença entre os dois principais candidatos, López Obrador, com 37,00% dos votos até o momento, e o conservador Felipe Calderón, com 34,38%, ainda não torna possível afirmar uma tendência definitiva. O candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Roberto Madrazo, recebeu 22,01% dos votos nessa parcial, enquanto a aspirante da Alternativa Social-Democrata e Camponesa (PASC), Patricia Mercado, teve 2,78% e Roberto Campa, da Nova Aliança, 0,92%. Estes números implicam que até agora foram apurados 18.094.906 votos, quase 43% das 130.400 mesas eleitorais.Os votos válidos são 17.703.833, os nulos 391.073 e os que correspondem a candidatos não registrados 136.853. As eleições realizadas no domingo no México foram as mais acirradas na história recente do país, o que impediu que o IFE pudesse declarar um vencedor. Começou na manhã de hoje a apuração definitiva dos votos nos 300 conselhos de distrito que dividem o México, processo que deve determinar o vencedor das eleições antes do próximo domingo. López Obrador e Felipe Calderón são os candidatos que, segundo estes números, têm possibilidades de vencer a disputa. Liderança de Calderón O Programa de Resultados Eleitorais Preliminares (Prep), uma análise prévia das atas após o fechamento das mesas eleitorais, apontou, após o fim da votação, no último domingo, que o candidato Felipe Calderón tinha uma pequena vantagem nas urnas. No entanto, López Obrador e sua equipe denunciaram a manipulação dessa ferramenta de medição e questionaram o programa completo. Até a terça-feira, quando 2,58 milhões de votos de atas que apresentavam problemas foram somadas a uma primeira versão do Prep, Calderón tinha 14.771.009 votos, frente aos 14.513.477 de López Obrador, uma diferença de apenas 257.532. Esses resultados não são definitivos e por isso é preciso esperar a recontagem dos votos nos 300 conselhos de distritos mexicanos.