México prende chefe do cartel Los Zetas

CIDADE DO MÉXICO - A Polícia Federal (PF) do México informou que deteve um dos fundadores do cartel do narcotráfico Los Zetas. O chefe da divisão antidrogas da polícia, Ramón Pequeno, disse que Flávio Mendez Santiago foi detido nos arredores da cidade de Oaxaca. Pequeno afirmou que Mendez Santiago era o encarregado das operações do cartel nos Estados sulistas de Oaxaca, Chiapas e Veracruz, uma região onde ocorreu o aumento do sequestro de imigrantes centro-americanos nos últimos tempos.

Pequeno disse também que Mendez Santiago serviu, na década de 1990, como guarda-costas do antigo chefe do Cartel do Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, "El Patrón", extraditado aos Estados Unidos em 2007, onde cumpre várias sentenças de prisão. Os cartéis do Golfo e Los Zetas travam uma batalha pelo controle do tráfico no noroeste do México desde que se separaram no ano passado. As informações são da Associated Press.