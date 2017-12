México prende traficantes com doses de drogas para crianças A polícia mexicana informou ter apreendido pacotes com doses médias de cocaína com traficantes presos nas últimas semanas nas escolas da periferia da Cidade do México. Os traficantes pretendiam com as "doses para crianças" viciar os estudantes para torná-los seus compradores. Nove pessoas foram presas com os pacotes de celofane contendo meio grama de cocaína - metade da quantidade normal para consumo de um adulto.