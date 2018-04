México queima 134 toneladas de maconha de sua maior apreensão

A Polícia do México começou a queimar 134 toneladas de maconha que haviam sido apreendidos na cidade de Tijuana, noroeste do país, perto da fronteira com os Estados Unidos

O porta-voz da Segurança do governo, Alejandro Poire, disse que essa foi a maior apreensão de maconha pronta para a venda da história do México.

Ele afirmou ainda que o carregamento deve pertencer ao cartel de Sinaloa, um dos quatro principais cartéis mexicanos.

Na última segunda-feira, uma operação policial em Tijuana apreendeu os mais de 15 mil pacotes da droga em três casas.

Durante a apreensão, houve troca de tiros. Um policial e um suspeito foram atingidos e 11 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o narcotráfico.

