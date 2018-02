México quer limitar dívidas de governos locais

O projeto de lei deve ser votado na quinta-feira pelo plenário do Senado, onde deve ser aprovado. O projeto, então, deve ir para a Câmara dos Deputados.

A legislação permite que o governo federal, através do ministério de Finanças, estabeleça rígidas regras fiscais, incluindo limites de dívidas e um roteiro para reduzir os déficits orçamentários, para os estados ou municípios que solicitam garantias federais para fazer emissão de dívida.

Entre as medidas, a legislação proposta inclui a criação de um registro nacional único de dívida pública, exigindo que o órgão de regulação bancária do México publique imediatamente a condição atual das obrigações de dívida de todos os estados.

O governo federal também terá poder de sancionar altos funcionários locais em caso de má gestão das finanças públicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As mudanças envolvem uma reforma constitucional que dá mais poder para o Congresso Nacional aprovar legislações secundárias sobre a disciplina financeira que afeta os governos locais, e deixa aberta a porta para estender os controles sobre as dívidas públicas locais no futuro, se necessário. As informações são da Dow Jones.