México quer saber o que ingleses faziam em suas cavernas Três dos seis exploradores militares britânicos que estavam presos desde o último dia 17 dentro da caverna mexicana de Alpazat foram resgatados hoje por equipes de resgate inglesas e mexicanas. Também hoje, o governo do México pediu explicações à Grã-Bretanha sobre as reais intenções dos exploradores. Por meio de um comunicado, o Departamento de Relações Exteriores expressou "profunda preocupação" pelo fato de os exploradores não terem solicitado permissão oficial para realizar pesquisas científicas no México. A nota diplomática exige "uma explicação detalhada do tipo de atividade" que era desenvolvida pelo grupo e "os objetivos de suas investigações". A maior parte dos exploradores pertence aos Serviços Combinados da Grã-Bretanha, que engloba o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Os três resgatados hoje disseram que os que ficaram na caverna não corriam risco de morte e que poderiam se comunicar através de rádio. Ao mesmo tempo em que se desenvolviam os trabalhos de resgate que foi realizado conjuntamente com especialistas mexicanos e britânicos, intensificava-se a disputa diplomática sobre o incidente. Durante uma visita a Honduras, o presidente Vicente Fox indicou que havia dado "instruções diretas ao chanceler para agir de imediato, emitindo uma nota de protesto e uma exigência de esclarecimento ao governo britânico: Por que essas pessoas estão aqui?" A operação de resgate é realizada em uma área próxima a Cuetzalán, uma localidade rural do Estado de Puebla, no centro do país, a cerca de 180 quilômetros a nordeste da Cidade do México. A excursão dos britânicos, de deveria ter durado três dias, entrou em sua segunda semana devido às fortes chuvas que caíram recentemente e inundaram a entrada da caverna de Alpazat, que era explorada pelos visitantes. Logo após o imprevisto, os exploradores se recusaram a receber ajudar de socorristas mexicanos e disseram pelo rádio que preferiam esperar pela chegada de equipes de resgate de Londres. Com a insistência dos britânicos em não serem socorridos por pessoal mexicano, a imprensa local começou a levantar suspeitas sobre as verdadeiras intenções da exploração. O secretário do Interior mexicano, Santiago Creel, disse que os britânicos haviam entrado no país com vistos de turistas, mas que estavam "investigando algo mais". A chancelaria britânica, por sua vez, disse que a expedição "não tinha outro propósito que não o de explorar cavernas" e que qualquer conjectura acerca de outros objetivos "era completamente infundada".