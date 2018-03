México rejeita relatório dos EUA sobre tráfico de pessoas

O governo do México afirmou na terça-feira, 12, que trata com a maior seriedade o fenômeno do tráfico de pessoas. O país chamou o relatório dos Estados Unidos sobre o tema de "avaliação unilateral". No Relatório Anual sobre Tráfico de Pessoas elaborado pelo Departamento de Estado, o México figura entre os 32 países da "lista de vigilância", cujos governos não cumprem as normas da lei americana mas "fazem esforços". Num comunicado de imprensa, a Chancelaria mexicana disse que o combate ao tráfico de pessoas é uma das ações prioritárias na luta contra o crime organizado. "O México tem realizado esforços importantes, em particular para combater a exploração sexual de menores", diz o texto oficial, que avalia que "a melhor maneira de enfrentar com seriedade o fenômeno é através de uma estreita coordenação entre os países e com um enfoque de co-responsabilidade". Assim, o México considera que "os esquemas de avaliação unilaterais não contribuem para criar um ambiente propício para a luta contra crimes de características transnacionais".