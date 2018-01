México rompe relações diplomáticas com Cuba O México retirará seu embaixador de Cuba e expulsará o embaixador cubano após considerar que o governo de Fidel Castro se intrometeu nos assuntos internos mexicanos. O presidente Vicente Fox decidiu romper ligações com Cuba após descobrir que membros do partido comunista cubano entraram no México com passaporte diplomático e promoveram uma reunião política. Recentemente, o México votou contra Cuba numa reunião sobre Direitos Humanos na ONU. No tradicional discurso de 1º de Maio em Cuba, Fidel Castro acusou o México de ter representado os interesses dos EUA.