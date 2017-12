México: segundo pesquisas, Calderón vence debate Felipe Calderón, do Partido da Ação Nacional (PAN), venceu o debate entre candidatos à presidência do México realizado na terça-feira, segundo pesquisa do jornal Reforma. Em sondagem divulgada nesta quarta-feira, 44% dos entrevistados julgaram o desempenho do aliado do atual presidente Vicente Fox melhor que o dos concorrentes. Calderón apareceu, em três pesquisas de intenção de voto divulgadas na terça-feira, empatado com o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, do Partido Revolucionário Democrático (PRD). Este foi considerado o melhor no debate por 30% dos consultados. Roberto Madrazo, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), venceu o debate para 11% dos entrevistados. O encontro entre os candidatos foi considerado tranqüilo, no último debate antes das eleições - realizadas em turno único no dia 2 de julho. Apesar disso, houve trocas de acusações entre os dois candidatos que concentram a maioria dos votos. López Obrador acusou a direita, liderada por Calderón, de uma "campanha suja" para difamá-lo. Calderón retrucou dizendo que o projeto do esquerdista era um "perigo para o México", capaz de aumentar a dívida e trazer crise econômica ao país. Os dois candidatos tocaram no tema da imigração de mexicanos para os Estados Unidos. López Obrador enfatizou a necessidade de gerar empregos no país e fazer o México crescer. Já Calderón disse que irá pressionar por uma reforma migratória nos EUA, capaz de legalizar os mexicanos residentes nos EUA há alguns anos.