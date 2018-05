México: suposto autor de 75 homicídios é capturado

O porta-voz da Secretaria de Segurança de Nuevo León, Jorge Domene, disse que entre os assassinatos confessados estão as mortes de 35 passageiros de um ônibus que viajava da cidade Celaya, no Estado de Guanajuato (México central) a Nuevo León. Flores também está envolvido nos homicídios de nove passageiros de outro ônibus. As matanças ocorreram em março de 2011, quando esses crimes começaram a vir ao conhecimento público no México, após a polícia descobrir valas clandestinas com corpos no Estado de Tamaulipas, também no norte mexicano e vizinho a Nuevo León.

O nordeste do México é palco de uma violenta disputa pelo tráfico de drogas entre Los Zetas e o Cartel do Golfo. Em 2010, as duas organizações criminosas romperam um pacto que mantiveram por uma década e passaram a se enfrentar.

As informações são da Associated Press.