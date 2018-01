México suspende importação de aves de Delaware (EUA) O México suspendeu as importações de carnes de aves do estado norte-americano de Delaware, que registrou casos de gripe avícola. O Departamento de Agricultura do México disse em um comunicado que desde 2002 o país não compra carne de aves e subprodutos de oito estados americanos (Carolina do Norte, Maine, Pensilvânia, Virgínia, Virgínia do Oeste, Texas, Califórnia e Connecticut) por causa da doença. A atual proibição refere-se a aves vivas, ovos e outros produtos alimentícios à base de aves. Vários outros países, como Japão e Rússia, também suspenderam as importações de produtos americanos. O vírus encontrado em Delaware, chamado H7, é diferente daquele que matou 19 pessoas na Ásia nas últimas semanas.