MI6 não aceitará manipulações do governo britânico O serviço secreto britânico MI6 pediu ao governo de Tony Blair para "nunca mais usá-lo" para justificar publicamente uma guerra. As declarações foram feitas à "investigação Butler", que analisa o papel da espionagem nacional na guerra no Iraque. Blair, que durante meses se negou a questionar a existência das armas iraquianas, foi duramente criticado por ter usado o controvertido dossiê sobre os arsenais de Saddam Hussein para justificar o apoio à invasão norte-americana. O premier esclareceu que o informe citado "não considerava as razões políticas" pelas quais a Grã-Bretanha lançou a guerra contra o Iraque, visto que, na opinião do chefe de governo britânico, "esta guerra se justificava sob todos os aspectos". Durante a investigação privada conduzida pelo juiz lorde Kevin Butler, de Brockwell, cujas conclusões serão anunciadas no verão boreal, o MI6 manifestou "sérias preocupações" pela má interpretação dos políticos britânicos, pela linguagem utilizada e pelas ambigüidades dos informes sobre as armas iraquianas. "Daqui para frente, o ministério das Relações Exteriores se encarregará destes assuntos, e não mais Downing Street", declarou um porta-voz de MI6.